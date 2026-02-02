El PP de Castellón critica la intervención en el mercado de la vivienda y defiende alternativas fiscales y de acceso

El Partido Popular de la provincia de Castellón ha expresado su rechazo a la intervención del mercado de la vivienda que propone el PSOE a nivel nacional, a través de la ley de vivienda.

Candela Anglés, secretaria ejecutiva del PPCS, ha señalado que “la vivienda no necesita ideología, necesita soluciones” y ha citado como ejemplos los efectos en otras comunidades como Cataluña o Navarra, donde, según el partido, la regulación ha afectado a la oferta de alquiler y ha generado preocupaciones entre los propietarios.

Según datos aportados por el PPCS, en el último año la provincia de Castellón ha perdido 1.300 pisos en oferta de alquiler, situándose como la séptima provincia española que más viviendas ha dejado de ofrecer.

Desde el PP provincial se proponen alternativas basadas en el incremento del parque de vivienda y en medidas fiscales. Entre ellas destacan el Plan Vive, que contempla más de 200 promociones de viviendas accesibles en diferentes municipios de Castellón, así como rebajas en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y el Aval Joven, un bono destinado a facilitar la emancipación de los jóvenes.

Candela Anglés ha subrayado que “lo último que necesita el mercado es más intervencionismo” y ha defendido que las soluciones deben centrarse en facilitar el acceso a la vivienda y en incentivos para jóvenes y familias.