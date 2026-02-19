Castellón se convierte en escaparate del automovilismo sostenible con el MAHLE Eco Rally

LEER MÁS MAHLE renueva su apoyo al Eco Rallye Comunitat Valenciana como patrocinador principal

La Diputación Provincial de Castellón refuerza su apoyo al MAHLE Eco Rally Comunitat Valenciana, una competición de automovilismo que combina sostenibilidad, patrimonio y territorio. La nueva edición regresará a las carreteras de la provincia el 27 de febrero, con un recorrido de más de 500 kilómetros que atravesará cerca de 40 municipios de diferentes comarcas.

El diputado de Deportes, Iván Sánchez, ha destacado durante la presentación que “el MAHLE Eco Rally es una plataforma única para mostrar al mundo la riqueza paisajística de nuestra tierra, una provincia dual, de mar y montaña, al tiempo que impulsa un modelo de movilidad más eficiente y respetuoso con el medio ambiente”.

Sánchez ha subrayado el compromiso del Gobierno Provincial con este tipo de iniciativas, que promueven valores como la innovación y la sostenibilidad, y que contribuyen a posicionar Castellón “en el mapa del automovilismo sostenible”.