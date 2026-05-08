Castellón celebrará la caminata solidaria “Escucha en Marcha” por el 25 aniversario del Teléfono de la Esperanza

Castellón se suma a la celebración del 25 aniversario del Teléfono de la Esperanza con la organización de la caminata solidaria “Escucha en Marcha”, una iniciativa que busca sensibilizar sobre la importancia de la salud mental y la escucha activa.

La marcha se celebrará el próximo 24 de mayo a partir de las 10.00 horas y recorrerá 2,5 kilómetros entre el paseo central del Parque Ribalta y la plaza Cardona Vives. La actividad, abierta a todas las edades, incluirá animación con batucada, música en directo con el grupo N’Rockats, sorteos y reparto de naranjas al finalizar el recorrido.

La concejala de Bienestar Social, Clara Adsuara, ha destacado la colaboración que mantiene el Ayuntamiento con el Teléfono de la Esperanza para reforzar la atención emocional y el apoyo a personas en situación de vulnerabilidad psicoemocional.

Por su parte, el coordinador técnico de programas de la entidad en Castellón, Eustaquio Barreda, ha señalado que esta iniciativa pretende “visibilizar la importancia del autocuidado y de la escucha activa”, coincidiendo con los 25 años de trayectoria de la organización en la provincia.

Durante este tiempo, el Teléfono de la Esperanza ha realizado más de 40.000 intervenciones en Castellón gracias al trabajo de su voluntariado, que ha dedicado más de 110.000 horas de atención.

Las inscripciones ya están abiertas y tienen un precio de 10 euros, incluyendo camiseta conmemorativa. Pueden realizarse de forma online a través de la página web del Teléfono de la Esperanza o presencialmente en distintos puntos habilitados en la ciudad.