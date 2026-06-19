Castellón celebra la Noche de San Juan en la playa del Gurugú con correfoc, música y fuegos artificiales

Castellón se prepara para celebrar la Noche de San Juan 2026 en la playa del Gurugú, una cita que volverá a reunir a miles de personas en una jornada marcada por la tradición, el fuego, la música y la convivencia. El Ayuntamiento ha presentado la programación de esta celebración, que contará con la colaboración de la Federación de Colles de Castellón y diversas entidades festivas.

Los actos comenzarán a las 20:00 horas con el XXVIII Concurso de Coques de Sant Joan, seguido a las 21:00 horas del tradicional sopar de pa i porta en la avenida Ferrandis Salvador. A las 23:00 horas tendrá lugar el correfoc a cargo de Dimonis de la Plana, tras el cual se encenderá la hoguera, uno de los momentos centrales de la noche.

La programación continuará a medianoche con el disparo del castillo de fuegos artificiales y seguirá con la actuación del DJ Joan en la zona de la primera media luna de la avenida Ferrandis Salvador. El Ayuntamiento ha destacado el carácter participativo de la celebración e invita a la ciudadanía a disfrutar de la noche “con responsabilidad” en un entorno que este año cuenta con sus tres playas con bandera azul.