Castellón celebra la X Marcha Contra el Cáncer para promover la prevención y la investigación

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de Castellón ha presentado oficialmente la X Marcha Contra el Cáncer, una cita consolidada en la ciudad que busca movilizar a la ciudadanía en favor de la prevención, la investigación y el apoyo a las personas afectadas por la enfermedad y sus familias.

El acto de presentación contó con la presencia de la presidenta de la AECC Castellón, Maira Barrieras, y la gerente, Salomé Esteller, quienes subrayaron la importancia de esta décima edición como símbolo del compromiso colectivo frente al cáncer y destacaron el valor de la implicación social e institucional.

La presentación reunió a representantes de diversas instituciones, como el Ayuntamiento de Castellón, la Diputación, la Delegación del Consell, la Dirección Territorial de Sanidad, la Autoridad Portuaria, centros hospitalarios, fuerzas y cuerpos de seguridad, universidades y colegios profesionales.

La X Marcha Contra el Cáncer cuenta, un año más, con el respaldo de empresas, entidades sociales, medios de comunicación, centros educativos, instituciones sanitarias y organizaciones deportivas, cuyo apoyo resulta clave para garantizar el éxito de esta iniciativa solidaria.