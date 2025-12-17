AECC

Castellón celebra la X Marcha Contra el Cáncer para promover la prevención y la investigación

La décima edición de la marcha une a instituciones, empresas y ciudadanos en la lucha contra el cáncer en Castellón

Onda Cero Castellón

Castellón |

Castellón celebra la X Marcha Contra el Cáncer para promover la prevención y la investigación
Castellón celebra la X Marcha Contra el Cáncer para promover la prevención y la investigación | AECC

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de Castellón ha presentado oficialmente la X Marcha Contra el Cáncer, una cita consolidada en la ciudad que busca movilizar a la ciudadanía en favor de la prevención, la investigación y el apoyo a las personas afectadas por la enfermedad y sus familias.

El acto de presentación contó con la presencia de la presidenta de la AECC Castellón, Maira Barrieras, y la gerente, Salomé Esteller, quienes subrayaron la importancia de esta décima edición como símbolo del compromiso colectivo frente al cáncer y destacaron el valor de la implicación social e institucional.

La presentación reunió a representantes de diversas instituciones, como el Ayuntamiento de Castellón, la Diputación, la Delegación del Consell, la Dirección Territorial de Sanidad, la Autoridad Portuaria, centros hospitalarios, fuerzas y cuerpos de seguridad, universidades y colegios profesionales.

La X Marcha Contra el Cáncer cuenta, un año más, con el respaldo de empresas, entidades sociales, medios de comunicación, centros educativos, instituciones sanitarias y organizaciones deportivas, cuyo apoyo resulta clave para garantizar el éxito de esta iniciativa solidaria.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer