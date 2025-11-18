Castellón celebra este sábado “La Festa de la Taronja” para dinamizar el sector citrícola local

Castellón acogerá este sábado 22 de noviembre en la Plaza de las Aulas la jornada “La Festa de la Taronja”, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento para promocionar el producto citrícola local a través de actividades abiertas a todos los públicos.

El concejal de Agricultura, Cristian Ramírez, ha presentado la programación acompañado de productores locales, destacando que el objetivo es “potenciar y dinamizar el sector citrícola de Castellón, con el Mercat de la Taronja como pieza clave”. El edil ha subrayado la importancia de “visibilizar y promocionar nuestro producto local”, para lo cual ha mantenido diversas reuniones con agricultores del Mercat con el fin de conocer sus necesidades. “Es el momento de dar un paso al frente y no dejar de lado a nuestros agricultores; lo prometí desde el primer día y vamos a cumplir”, ha señalado.

Ramírez ha explicado que la jornada servirá para dar la bienvenida a la nueva temporada citrícola y ha agradecido la implicación del sector. “Este gobierno seguirá trabajando para poner en valor un producto tan nuestro y tan representativo de nuestra identidad como es la naranja”, ha afirmado.

Programación y actividades

La actividad se desarrollará de 10:30 a 13:30 y contará con la participación de agricultores del Mercat de la Taronja, así como espacios dedicados a productos elaborados con naranja, showcooking y degustaciones.

La programación comenzará con la actividad “Chef por un día”, dirigida a niños de 6 a 12 años, quienes elaborarán cookies con Clemenules. Las inscripciones pueden realizarse a través del correo divercuinadelaterra@gmail.com

.

A las 11:00 se ofrecerá una degustación de coca de naranja del Gremi de Forners y zumo de naranja para todos los asistentes. A las 12:00 se celebrará el concurso del exprimidor más rápido de La Plana, destinado a niños de 4 a 8 años.

A partir de las 12:30 tendrá lugar un showcooking a cargo del chef Cristian Vielma, del Centro de Ocio Casalduch, quien preparará en directo dos recetas: una tosta de pollo con salsa de cítricos y un gazpacho de naranja. Las recetas se repartirán entre el público.

La jornada concluirá con varios photocalls gigantes con temática de naranjas, pensados para que los asistentes puedan hacerse fotografías y contribuir a dar difusión al sector.

Calendario del Mercat de la Taronja

El Mercat de la Taronja se celebrará en tres ubicaciones: Plaza Pintures de la Gasulla, Plaza Fadrell y Plaza María Agustina.

Las próximas jornadas tendrán lugar los días:

Noviembre: 23 y 30

Diciembre: 7, 14, 21 y 28

Enero: 4, 11, 18 y 25

Febrero: 1, 8, 15 y 22

Marzo: 1, 8, 15, 22 y 29

Abril: 5, 12, 19 y 26