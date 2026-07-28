Castellón arropa hoy a la Selección Española de Gimnasia Rítmica antes del Mundial de Alemania

Castellón vuelve a convertirse estos días en el centro de preparación de la élite de la gimnasia rítmica española. La Selección Española Absoluta de Gimnasia Rítmica está ultimando en las instalaciones de Agora Lledó International School los últimos detalles de sus ejercicios antes de viajar al Campeonato del Mundo que se celebrará en Alemania.

Durante esta semana, el conjunto nacional sénior, vigente tricampeón de Europa, comparte entrenamientos con las gimnastas individuales Alba Bautista, Daniela Picó y Lucía González, que preparan sus montajes sobre el tapiz castellonense.

Como colofón a esta concentración, Agora Lledó International School y la Real Federación Española de Gimnasia celebran hoy una jornada de puertas abiertas para acercar el equipo nacional a la afición. La cita tendrá lugar a las 19:00 horas en el Polideportivo Marta Linares, con apertura de puertas a las 18:30 horas. La entrada será libre y gratuita hasta completar el aforo.

Los asistentes podrán presenciar en directo los ejercicios oficiales con los que la delegación española competirá en la máxima cita internacional de este deporte.

La concentración tiene, además, un marcado componente simbólico, ya que se desarrolla en una instalación que lleva el nombre de Marta Linares, una de las grandes referencias de la gimnasia castellonense e internacional y actual entrenadora de las gimnastas individuales de la selección española.

Junto a ella forman parte del equipo técnico la seleccionadora nacional Alejandra Quereda, la entrenadora del conjunto Ana Pelaz, la profesora de ballet Yumi García y la fisioterapeuta María Llamazares.

El director de Agora Lledó International School, Luis Madrid, destaca la importancia de esta iniciativa: "Queremos que las gimnastas sientan el aliento, el cariño y la fuerza de toda la ciudad antes de poner rumbo al Mundial. Es un orgullo para Agora Lledó volver a ser la casa de la Selección y abrir nuestras instalaciones para que todo Castellón disfrute del deporte de élite".