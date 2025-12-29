NOCHEVIEJA

Castellón activa un operativo integral de seguridad para la Nochevieja

El operativo de Nochevieja en Castellón contará con Policía Local, Bomberos, personal sanitario y seguridad privada para garantizar la seguridad y movilidad en la ciudad.

Onda Cero Castellón

Castellón |

Castellón activa un operativo integral de seguridad para la Nochevieja
Castellón activa un operativo integral de seguridad para la Nochevieja | Ajunt.Castelló

El Ayuntamiento de Castellón ha puesto en marcha un dispositivo especial de seguridad, movilidad y asistencia sanitaria con motivo de la celebración de la Nochevieja. El operativo, que funcionará desde primera hora del 31 de diciembre hasta el desalojo completo de la zona, contará con Policía Local, Bomberos del SPEIS, personal sanitario y seguridad privada.

El concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, ha destacado que “la prioridad del Ayuntamiento es que la ciudadanía pueda disfrutar de la Nochevieja con tranquilidad, sabiendo que hay un dispositivo sólido detrás, con presencia policial reforzada, recursos sanitarios preparados y coordinación permanente entre todos los servicios de emergencia”. Además, ha insistido en la colaboración ciudadana: “Pedimos responsabilidad y civismo, que se respeten las indicaciones de los agentes y las normas de acceso establecidas. La seguridad es un trabajo conjunto y la actitud de cada persona es clave para que la noche transcurra sin incidentes”.

Se establecerán puntos de control en la Puerta del Sol y en calles como Gasset, Enmedio y Trinidad, y se habilitarán vías de salida específicas. El operativo incluirá unidades sanitarias con ambulancias de soporte vital básico y avanzado, controles de alcoholemia en puntos estratégicos y un dispositivo especial para la carrera popular San Silvestre, que este año modifica su recorrido para facilitar el montaje del escenario.

El plan navideño se mantendrá operativo hasta el 7 de enero, reforzando la movilidad, los controles de tráfico y la presencia policial en las zonas de mayor afluencia.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer