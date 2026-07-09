Castellón acogerá en septiembre el Congreso para Personas con Cáncer y Familiares de la Comunidad Valenciana

a Asociación Española Contra el Cáncer en Castellón ha abierto el plazo de inscripción para el III Congreso para Personas con Cáncer y Familiares de la Comunidad Valenciana, que se celebrará por primera vez en la provincia el próximo 19 de septiembre en el Auditorio de Castellón.

El encuentro, de carácter gratuito y abierto a toda la ciudadanía, reunirá a pacientes, familiares, profesionales sanitarios, investigadores, voluntariado y representantes de entidades vinculadas al ámbito de la oncología con el objetivo de compartir información, recursos y herramientas para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por la enfermedad.

El congreso tendrá carácter autonómico y contará con la participación de asistentes de las tres provincias de la Comunitat Valenciana, además de representantes de ámbito nacional. La jornada busca convertirse en un espacio de aprendizaje, acompañamiento y participación para conocer los últimos avances en la lucha contra el cáncer.

El programa incluirá conferencias, mesas redondas y talleres prácticos sobre investigación y nuevos tratamientos, humanización de la atención oncológica, impacto social y laboral de la enfermedad, así como herramientas para el bienestar físico y emocional durante y después del tratamiento.

Como novedad, esta tercera edición incorporará un bloque específico dedicado a los retos presentes y futuros de la oncología, con la participación de profesionales, pacientes y asociaciones para avanzar hacia una atención cada vez más integral y centrada en la persona.

Las personas interesadas ya pueden inscribirse a través de la web oficial del congreso o contactando con la sede de la Asociación Española Contra el Cáncer en Castellón. La organización recuerda que el objetivo de esta iniciativa es acercar información rigurosa a la sociedad y reforzar el acompañamiento a pacientes y familias.