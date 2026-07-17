Castellón acoge este verano a 12 niños saharauis dentro del programa ‘Vacaciones en Paz’

La Diputación de Castellón ha recibido a los 12 niños y niñas saharauis que participan este verano en el programa ‘Vacaciones en Paz’ 2026. Los menores, de entre 11 y 12 años, han llegado desde los campamentos de refugiados de Tinduf, en Argelia, y pasarán las próximas semanas con familias de acogida de la provincia.

La diputada de Bienestar Social, Marisa Torlà, ha dado la bienvenida a los pequeños en un encuentro celebrado en el Palacio Provincial junto a sus familias de acogida y ha destacado la importancia de esta iniciativa organizada por la Asociación Ayuda al Pueblo Saharaui Smara con el apoyo de la Diputación.

Torlà ha agradecido la “solidaridad y generosidad” de las familias que abren sus hogares este verano y ha asegurado que “son la parte más importante de este proyecto que, cada verano, permite a los niños y niñas pasar unas vacaciones en paz”.

La diputada ha señalado que el programa ofrece a los menores “unas vacaciones seguras y enriquecedoras lejos de las difíciles condiciones en las que viven durante gran parte del año”. Además, durante su estancia en Castellón, los niños podrán recibir atención médica, participar en actividades de ocio y disfrutar de un entorno familiar que les permite alejarse temporalmente de las altas temperaturas del desierto, donde se pueden alcanzar los 50 grados.