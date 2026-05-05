CULTURA

Castellón acoge la 29ª edición de la Convocatoria Nacional de Danza con más de 20 finalistas en el Teatro Principal

El certamen reunirá a 24 semifinalistas de toda España en danza clásica, contemporánea, española y flamenca, con premios y oportunidades profesionales

Onda Cero Castellón

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Castellón acoge la 29ª edición de la Convocatoria Nacional de Danza con más de 20 finalistas en el Teatro Principal
Castellón acoge la 29ª edición de la Convocatoria Nacional de Danza con más de 20 finalistas en el Teatro Principal | Ajunt.Castelló

Castellón se convertirá el próximo fin de semana en epicentro nacional de la danza con la celebración de la 29ª Convocatoria Nacional de Danza Premios “Ciudad de Castellón” y el Premio de Interpretación “Fundación Dávalos-Fletcher”, que tendrá lugar los días 16 y 17 de mayo en el Teatro Principal.

El certamen reunirá a 24 bailarines seleccionados entre 62 aspirantes de toda España, en las modalidades de danza clásica, contemporánea, española y flamenca. A lo largo de su trayectoria, el concurso ha contado con más de 600 participantes y se ha consolidado como una de las citas de referencia del sector.

El evento repartirá 8.000 euros en premios y ofrecerá además estancias profesionales en compañías nacionales e internacionales para los ganadores.

El concejal de Cultura en funciones, Vicent Sales, ha destacado el impulso de la danza en la programación cultural de la ciudad, mientras que desde la organización se ha puesto en valor el apoyo institucional y la participación de compañías y profesionales del sector.

La semifinal se celebrará el sábado 16 de mayo y la final el domingo 17, ambas a las 19:30 horas en el Teatro Principal.

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