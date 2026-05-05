Castelló recupera la Bandera Azul para el Serradal y sus tres playas lucirán el distintivo este verano

La Bandera Azul ondeará este verano en todas las playas de Castellón tras recuperar la playa del Serradal este distintivo de calidad ambiental y de servicios, otorgado por la Fundación Europea de Educación Ambiental (FEE).

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha celebrado este reconocimiento y ha destacado que “para la ciudad de Castellón es una magnífica noticia el saber que hemos recuperado la bandera azul para la playa del Serradal después de que se perdiera en el año 2020 con el anterior gobierno municipal”.

Carrasco ha subrayado que recuperar este distintivo “era un compromiso fundamental de este equipo de Gobierno” y ha puesto en valor el trabajo realizado desde las concejalías de Turismo e Infraestructuras junto a los técnicos municipales. “Es la recompensa a mucho trabajo”, ha afirmado.

La primera edil ha incidido además en el valor del litoral castellonense y, en concreto, del Serradal, al que ha definido como “uno de los rincones más emblemáticos del litoral, que cuenta con un alto valor ecológico y características únicas como sus dunas”.

Con esta distinción, las tres playas del municipio —El Pinar, el Gurugú y el Serradal— contarán este verano con Bandera Azul, un sello que certifica la calidad de sus aguas y servicios. “Refuerza nuestra apuesta por un turismo de calidad”, ha añadido la alcaldesa.

Por su parte, la concejala de Turismo, Arantxa Miralles, ha señalado que se trata de “un día importante para Castellón, especialmente para nuestras playas”, y ha subrayado que el reconocimiento “acredita el buen estado de nuestro litoral”.

Miralles ha destacado que la recuperación del distintivo es fruto del trabajo conjunto del Patronato de Turismo y de las distintas áreas municipales implicadas. “Refuerza la imagen de Castellón como un destino cuidado, de primer nivel y preparado para recibir a vecinos y visitantes”, ha concluido.