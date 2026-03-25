Casi un centenar de personas liberadas en Nules en una operación contra la trata

Cerca de un centenar de personas han sido rescatadas en la localidad castellonense de Nules en el marco de una operación llevada a cabo por la Guardia Civil contra la trata de seres humanos, según han confirmado fuentes municipales.

Desde el instituto armado han señalado que la intervención se enmarca en una investigación por un presunto delito de trata de personas, que se ha saldado con varias detenciones en la provincia de Castellón. No obstante, han precisado que las diligencias siguen bajo secreto judicial.

La actuación tuvo lugar durante la madrugada del martes, cuando se desplegó un amplio dispositivo en diferentes viviendas del municipio, lo que generó gran expectación entre los vecinos por la presencia de numerosos agentes.

El operativo forma parte de una investigación que continúa en curso. Está previsto que este miércoles el alcalde de la localidad, David García, comparezca para ofrecer un comunicado institucional sobre el desarrollo de la intervención.