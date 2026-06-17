Carrasco prevé licitar la reforma de la Pérgola y sitúa en el 87% la ejecución del acuerdo PP-Vox tras tres años de mandato

Castellón ha celebrado este miércoles el balance de los tres años de gobierno municipal de la coalición entre el Partido Popular y Vox, un periodo que la alcaldesa, Begoña Carrasco, ha definido como “el gobierno del cambio” y de “la estabilidad”, basado —según ha señalado— en el cumplimiento del acuerdo programático firmado entre ambas formaciones.

Durante la comparecencia, la primera edil ha anunciado que prevé licitar la reforma de la Pérgola a finales del verano, una vez aprobada la modificación del catálogo urbanístico en el pleno de julio. Carrasco, ha señalado que el edificio “dejará de ser un elemento a demoler” tras el cambio urbanístico, lo que permitirá desbloquear su rehabilitación.

“Sin eso no podíamos licitar la reforma de la Pérgola”, ha afirmado Carrasco, quien ha explicado que el proyecto ya está redactado y adaptado para integrarse en el entorno del parque de Ribalta, con el objetivo de que sea “un espacio amable que no rompa con el paisaje”.

La alcaldesa ha avanzado que la previsión del equipo de gobierno es iniciar las obras antes de que finalice 2026 y que el edificio esté finalizado en 2027. “Hemos avanzado durante estos tres años los trámites necesarios”, ha añadido.

87% el grado de ejecución, vivienda, impuestos y empleo

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha situado en el 87% el grado de ejecución o en marcha del acuerdo de gobierno entre PP y Vox, defendiendo además que el compromiso del Ejecutivo es completar la totalidad del pacto: “Nos falta muy poquito y lo vamos a cumplir todo”.

En materia económica, ha reivindicado la estrategia basada en la atracción de inversiones, el empleo y la bajada de impuestos. Ha destacado proyectos vinculados al desarrollo industrial y logístico y ha asegurado que el objetivo es “ser tractor de nuevas inversiones y de creación de empleo”. Además, ha defendido la reducción fiscal: “Estamos logrando que los castellonenses paguen menos impuestos y vamos a seguir bajando el IBI un 2% el próximo año”, junto a unos datos de empleo que ha situado en “la tasa de paro más baja desde 2008, en torno al 9,4%”.

En vivienda, limpieza, seguridad y movilidad, la alcaldesa ha asegurado que el gobierno ha impulsado una estrategia global de servicios públicos. Ha defendido que esta es “la legislatura de la vivienda”, con hasta 4.200 previstas y un 40% de protección pública, y ha criticado la situación anterior: “En ocho años no se construyó ni una sola vivienda pública”. También ha anunciado un contrato de limpieza de 389 millones de euros y ha asegurado: “Queremos un Castellón más limpio y sostenible”.

En seguridad y movilidad, Carrasco ha destacado el refuerzo de plantillas policiales y de bomberos —“14 oficiales han tomado posesión y la semana que viene 20 bomberos”— y la futura licitación del transporte público, dotada con 180 millones de euros. “Vamos a rediseñar las líneas y renovar la flota con vehículos más sostenibles”, ha concluido.

Equipo de gobierno del Ayuntamiento de Castellón en 2026 | Ayuntamiento de Castellón

Reivindicaciones a la Generalitat: Hospital General y conservatorios

La alcaldesa ha centrado parte del balance en las demandas a la Generalitat Valenciana, a la que ha reclamado avances en varios proyectos pendientes en la ciudad. Entre ellos ha citado la finalización de la Ronda Oeste, el nuevo Hospital General, la llegada del TRAM a la playa, la reforma del edificio de Correos, la construcción de nuevos conservatorios y el IES Cremor.

“Todo lo que dependía del Ayuntamiento está cumplido. Ahora pedimos que otras administraciones aceleren sus compromisos”, ha afirmado Carrasco.

También ha aludido al edificio de Borrull, donde ha defendido la coordinación entre administraciones para mejorar la atención a servicios sociales, empleo e igualdad.

Vox: “Castellón es un ejemplo de alternativa”

El portavoz de Vox y concejal de Seguridad, Antonio Ortolá, ha defendido el balance del gobierno local y ha asegurado que Castellón “representa un ejemplo de que existe una alternativa” a las políticas nacionales.

Ortolá ha criticado al Gobierno central por la ley de vivienda y las políticas de seguridad, y ha defendido que el Ayuntamiento “está utilizando todas las herramientas legales para reforzar la seguridad y combatir la ocupación”.

“Mientras en Castellón se trabaja para mejorar la vida de los vecinos, el Gobierno de España mantiene políticas que generan inseguridad y dificultan la gestión municipal”, ha señalado.