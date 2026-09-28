Carrasco: «Ceuta ha sufrido una invasión y los castellonenses estamos al lado de los ceutíes»

La alcaldesa de Castellón y presidenta local del Partido Popular, Begoña Carrasco, ha participado este lunes en Madrid en la reunión de la Junta Directiva Nacional del PP, presidida por Alberto Núñez Feijóo, en la que la situación de Ceuta ha estado entre los asuntos abordados.

Carrasco ha defendido la posición de su partido sobre la situación migratoria en la ciudad autónoma y ha asegurado que «lo que ha sufrido Ceuta ha sido una invasión y los castellonenses estamos al lado de los ceutíes».

La dirigente popular ha reclamado el retorno de las personas que entraron irregularmente en territorio español. «lo mejor que podemos hacer con toda esa gente que ha entrado de manera masiva e ilegal en territorio español, que están además viviendo en condiciones infrahumanas e indignas, es devolverlos a su país», ha afirmado.

En relación con los menores, Carrasco ha señalado que «donde mejor pueden estar es con sus padres, con sus familias».

La alcaldesa también ha criticado la actuación del Gobierno de España y ha considerado que «ha abandonado a los ceutíes a su suerte». Según Carrasco, el Ejecutivo debería haber actuado ante la entrada masiva de migrantes y atender las advertencias realizadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y otras instituciones.

Carrasco ha trasladado además al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, el apoyo de Castellón a la ciudad autónoma. «Ceuta es España y Ceuta se defiende», ha afirmado.

La alcaldesa ha recordado la concentración celebrada el pasado 2 de septiembre en la Plaza Mayor de Castellón en apoyo a Ceuta, en la que, según el Ayuntamiento, participaron miles de personas.

Carrasco también ha expresado su «gratitud y reconocimiento» a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas, la Policía Local, los servicios de emergencia y los empleados públicos que trabajan en Ceuta.