Cáritas reivindica en Castellón el derecho a una vivienda digna para las personas sin hogar

Las personas sin hogar han vuelto a reivindicar sus derechos y su dignidad en un acto organizado este jueves por Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón en la plaza Huerto Sogueros de la capital de la Plana. La convocatoria se enmarca en la campaña «Un hogar, un lugar al que pertenecer», impulsada con motivo del Día de las Personas sin Hogar, que se celebrará este domingo 25 de octubre.

Hugo, un joven argentino residente en la Casa de Acogida San Pascual «El Pati» de Vila-real, ha sido el encargado de leer el manifiesto, que recuerda que el sinhogarismo va mucho más allá de dormir en la calle. También afecta a quienes viven en infraviviendas, chabolas, caravanas o alojamientos temporales y precarios.

Un hogar es mucho más que cuatro paredes

El manifiesto subraya que tener un hogar significa disponer de un espacio seguro y sentirse parte de una comunidad. La pérdida de vivienda, señala, suele ir acompañada de la ruptura de relaciones, la pérdida de oportunidades y el deterioro de la salud y la autoestima.

La iniciativa también denuncia la invisibilidad que sufren estas personas y reclama que se las mire más allá de etiquetas como «sin techo» o «indigente». «Que nos miren como personas» es una de las principales reivindicaciones trasladadas durante el acto.

Cáritas ha reclamado, además, políticas públicas que garanticen el acceso a la vivienda, el empleo, la salud y la protección social, insistiendo en que nadie debería vivir en la calle ni quedar excluido de la sociedad.

Más de mil personas atendidas en un año

Según los datos de Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón, la entidad atendió el año pasado a 1.084 personas en situación de exclusión residencial. De ellas, 593 carecían de vivienda o alojamiento, mientras que otras 491 vivían en habitaciones, infraviviendas o dependían de familiares y conocidos para disponer de un techo.

Con esta campaña, Cáritas busca visibilizar las distintas formas de sinhogarismo y reivindicar el derecho de todas las personas a vivir con dignidad y contar con un hogar.