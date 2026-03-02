Cámara lanza IGNITE, un nuevo congreso internacional para redefinir el futuro del sector cerámico

La Cámara de Comercio de Castellón ha presentado oficialmente IGNITE, el nuevo Congreso Internacional de Innovación Cerámica que se celebrará los próximos 28 y 29 de septiembre. La iniciativa supone una evolución del tradicional modelo técnico académico hacia una plataforma estratégica con vocación internacional orientada a analizar y definir los principales retos industriales, tecnológicos y regulatorios del sector.

La presidenta de la Cámara, Mª Dolores Guillamón, ha explicado que la creación de IGNITE responde a la necesidad de ofrecer al sector cerámico “un escaparate de excelencia gestionado desde la transparencia”. Según ha señalado, el nuevo congreso no nace como una alternativa puntual, sino como una evolución natural que refleja la transformación de una industria que ha pasado “de la resistencia a la resiliencia activa”.

La identidad del congreso ha sido desarrollada por la consultora estratégica Karate bajo la dirección de Jorge Segarra. El nombre Ignite, que significa encender o activar, se concibe como un verbo de acción que pretende renovar el concepto tradicional del congreso, ampliándolo más allá de la calidad técnica para abrirlo a las nuevas ideas y a la innovación en toda su extensión. La propuesta visual apuesta por una imagen contemporánea que toma como referencia el color verde asociado a la ciudad de Castellón y busca dar continuidad a los 36 años de trayectoria congresual al tiempo que aspira a convertirse en una plataforma de inspiración para las nuevas generaciones vinculadas a la industria cerámica.

El director técnico del congreso, Pedro Hernández, ha detallado un planteamiento estructural centrado en el impacto práctico y la generación de conclusiones estratégicas. El programa combinará comunicaciones científicas y técnicas que mantendrán el rigor académico mediante un sistema de revisión por pares realizado por expertos independientes para garantizar la calidad de los contenidos y evitar enfoques meramente comerciales, junto a ponencias industriales protagonizadas por altos directivos y responsables tecnológicos con capacidad real de decisión en las principales empresas del sector. Además, se incorporarán foros estratégicos concebidos como debates guiados entre expertos y reguladores orientados a la elaboración de conclusiones ejecutivas y recomendaciones para los líderes sectoriales.

El contenido de IGNITE se articulará en torno a cinco grandes ámbitos que abordan los principales desafíos de la industria, como la descarbonización competitiva con especial atención a la electrificación viable y el hidrógeno, la digitalización avanzada mediante inteligencia artificial y gemelos digitales, el desarrollo de materiales cerámicos avanzados para aplicaciones en salud y movilidad, la sostenibilidad integral como condición de acceso a los mercados internacionales y la geopolítica industrial para analizar la competencia global de países como China e India.

Con este enfoque, el congreso aspira a consolidarse como un espacio de referencia en el que anticipar los vectores que condicionarán el futuro del sector cerámico y aportar conocimiento útil para reforzar la competitividad europea.