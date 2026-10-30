La Cámara de Comercio de Castellón ha renovado su acuerdo de patrocinio con Saúl Brand para impulsar la quinta edición de la Carrera de las Empresas Cámara de Comercio Castellón, que se celebrará el próximo 25 de abril de 2027. Con esta renovación, ambas entidades dan continuidad a una iniciativa que promueve los hábitos de vida saludables, el compañerismo y la cohesión entre las empresas de la provincia.

El acuerdo se ha formalizado en un encuentro en el que han participado el secretario general de la Cámara de Comercio de Castellón, Jesús Ramos, y el director gerente de la institución, Javier Valls, junto a Andrés Vera y Saúl Viciano, representantes de Saúl Brand, empresa castellonense organizadora de la prueba.

La Carrera de las Empresas se ha consolidado como una de las citas deportivas vinculadas al ámbito empresarial más destacadas de Castellón. Su última edición reunió a más de 180 empresas y 3.500 corredores, unas cifras que reflejan la acogida de una iniciativa que va más allá de la competición y se ha convertido en un punto de encuentro para fomentar las relaciones profesionales, la convivencia y el espíritu de equipo.

A su dimensión deportiva y empresarial se suma su compromiso con el medio ambiente. La prueba cuenta con el Sello de Evento Deportivo Sostenible, otorgado por el Comité Olímpico Español (COE), un reconocimiento que avala su apuesta por la organización responsable de eventos deportivos y el respeto al entorno.

La Cámara de Comercio de Castellón renueva su apoyo a la Carrera de las Empresas para su quinta edición | Cámara de Comercio de Castellón

Una iniciativa que impulsa el bienestar durante todo el año

La quinta edición volverá a poner el foco en el compañerismo, el trabajo en equipo y el bienestar laboral, reuniendo a trabajadores, directivos y profesionales de distintos sectores económicos de la provincia.

Sin embargo, la propuesta no se limita a la jornada de competición. Para ampliar su impacto en el tejido empresarial, la organización continuará desarrollando un programa anual de actividades complementarias que permitirá a las empresas participantes trabajar estos valores durante todo el año.

La programación incluirá acciones formativas, jornadas de networking, charlas y entrenamientos, que se ofrecerán de forma gratuita a las empresas inscritas. Con ello, la Carrera de las Empresas busca consolidarse como un proyecto de continuidad que favorezca la creación de vínculos profesionales, la incorporación de hábitos saludables y el fortalecimiento de los equipos de trabajo.

Con la renovación de este patrocinio, la Cámara de Comercio de Castellón reafirma su compromiso con iniciativas que contribuyen a mejorar la salud y el bienestar de las personas en el entorno laboral, al tiempo que promueven la sostenibilidad y la colaboración entre las empresas de la provincia.

La próxima cita ya tiene fecha: el 25 de abril de 2027, cuando Castellón volverá a convertir el deporte en un punto de encuentro para su tejido empresarial.