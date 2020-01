El bus Groguet continuarà sent gratuït i més sostenible

L´Ajuntament invertirà 500.000 euros en 2020 per millorar el servei públic.

El bus Groguet continuarà sent gratuït durant tot el pròxim any. / ONDACERO.ES

El nou autobús urbà gratuït Groguet que va començar a funcionar com a prova pilot al novembre de 2018 ha superat els 211.000 viatgers durant el seu primer any de funcionament. Són dades que confirmen la bona resposta que ha tingut la iniciativa entre els veïns de Vila-real. De fet, l'Ajuntament ha anunciat la inversió per a 2020 de prop de 500mil euros que permetrà incloure vehicles més sostenibles al servei.

Recordem que l'autobús és un servici gratuït, àgil i funcional, que ja en els dos primers mesos de funcionament va aconseguir prop de 10mil passatgers.