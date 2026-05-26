El C.D. Burriana Fútbol Base renueva su Junta Directiva para iniciar una nueva etapa

El C.D. Burriana Fútbol Base ha anunciado la renovación de su Junta Directiva de cara a la temporada 2026-2027, dando inicio a una nueva etapa en la gestión de la entidad deportiva. El club ha presentado oficialmente al nuevo equipo directivo, que asumirá la responsabilidad de liderar el proyecto deportivo y formativo con el objetivo de consolidar el crecimiento de la escuela y reforzar su estructura.

La nueva Junta Directiva estará encabezada por Carlos Solá Peris en la presidencia, acompañado por Ramón Anaya Morales como vicepresidente, Fran Valenzuela Almagro al frente de la tesorería y Nacho Monferrer Daudí en la secretaría. Desde el club destacan que el nuevo equipo combina experiencia tanto en el ámbito deportivo como empresarial, una fórmula con la que pretenden afrontar los retos de la próxima temporada con estabilidad y proyección de futuro.

La entidad ha subrayado además que el nuevo proyecto no solo estará centrado en la competición deportiva, sino también en la formación personal de los jugadores y jugadoras. El club apuesta por fomentar valores como el compañerismo, el respeto, el esfuerzo y la superación, reforzando su compromiso con la educación a través del deporte. Bajo el lema “Juntos somos más fuertes”, el C.D. Burriana Fútbol Base ha hecho un llamamiento a familias, aficionados y patrocinadores para apoyar esta nueva etapa.