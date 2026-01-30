Bruselas desbloquea las ayudas a la cogeneración y da oxígeno a la industria cerámica de Castellón

Buenas noticias para las industrias del azulejo que realizan cogeneración, un sistema que permite aprovechar el calor de los hornos para producir electricidad y verterla a la red estatal a cambio de una retribución. La Comisión Europea ha dado luz verde a las subastas que permitirán a España adjudicar nuevas ayudas, desbloqueando así un escenario que llevaba años paralizado para buena parte del sector. Castellón, que concentra el 50% de toda la cogeneración de la Comunitat Valenciana, cuenta con unas 70 instalaciones vinculadas a más de 40 industrias cerámicas que utilizan este modelo energético.

Esta aprobación era el paso clave para reactivar un sistema que mantenía detenida a cerca de la mitad de las plantas cogeneradoras de la provincia, muchas de ellas tras haber agotado su vida útil de 25 años. De hecho, el 50% de las industrias cerámicas cogeneradoras de Castellón se han visto obligadas a parar la producción debido al retraso de Europa en la publicación de las ayudas. Según ha señalado el director general de la Asociación Nacional de Industrias Cogeneradoras (Acogen), Javier Rodríguez, el aval europeo permitirá recuperar competitividad y dar estabilidad a unas instalaciones estratégicas para el sector.

El programa de ayudas autorizado por Bruselas alcanza los 3.100 millones de euros y servirá para impulsar nuevas inversiones energéticas y modernizar las existentes, ya que la cogeneración, según Rodríguez, está alineada con el pacto de energías limpias y la transición hacia la descarbonización y la eficiencia.

Ahora, el Gobierno español tiene de plazo hasta febrero para publicar la orden del nuevo periodo retributivo 2026-2031 y lanzar las subastas en el BOE, aunque el compromiso oficial es hacerlo durante el primer semestre de este año.