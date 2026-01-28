Nieva en zonas altas del interior de Castellón y el viento alcanza rachas de 124 km/h

onas altas del interior de Castellón han comenzado a registrar nieve y las rachas de viento han superado los 100 kilómetros por hora en poblaciones de la provincia como Xodos, con 124 km/h, y de Alicante, como Xixona, con 121 km/h.

Al interior de Castellón se han desplazado equipos quitanieves para la limpieza de las vías afectadas, según ha informado el Consorcio provincial de bomberos.

En concreto, se han activado dos dotaciones de bomberos y tres unidades de los servicios forestales de la Generalitat Valenciana, equipadas con quitanieves y salero, y el Consorcio de Bomberos y la Diputación de Castellón han pedido precaución ante las condiciones meteorológicas.

La Aemet advierte de que el día va a ser muy adverso a causa de las fuertes rachas de viento, sobre todo en Alicante y en el interior de Valencia, y alerta de que a esta hora el viento es flojo pero, sobre todo a partir de mediodía y por la tarde, se va a acelerar y se van a producir rachas muy fuertes.

En Castellón las rachas máximas han llegado a los 124 km/h en Xodos, 109 km en Olocau del Rey, 97 en Benassal y 95 en Culla, según datos de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) recogidos por Emergencias de la Generalitat.

En Alicante las rachas han alcanzado los 121 km/h en Xixona, 106 en Alcoi, 101 en Crevillent y 92 en La Torre de les Maçanes.

En estas provincias no se han realizado hasta el momento servicios relacionados con el viento, mientras que los bomberos de València han acudido a un servicio por caída de árbol y se han registrado dos incidencias relacionadas con nevadas en Alpuente y en la N-330, en Casas Altas.

Además, el Centro de Gestión de Servicios de Movilidad (CEGESEM) informa de que se encuentran realizando rutas de vigilancia en zonas afectadas por nevadas.

La Aemet ha pedido mucha precaución cuando se acelere el viento, puesto que se pueden producir caídas de ramas o árboles y daños en bienes e infraestructuras más frágiles, y estar atentos a los consejos e indicaciones de Emergencias de la Generalitat.

La borrasca Kristin está cruzando muy rápido la península de oeste a este y a mediodía estará situada próxima a la provincia de Castellón, y por el flanco sur de la borrasca Kristin se va a desarrollar un importante temporal de viento.

Aunque el temporal de viento va a ser generalizado a partir de mediodía, la previsión es que las zonas más afectadas sean el interior de Valencia y la provincia de Alicante, con rachas que pueden superar los 90 km/h. En el resto, se prevén rachas que pueden superar los 70-80.