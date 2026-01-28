CCOO alerta de movilizaciones en Castellón por el nuevo modelo de reparto de Correos

El sindicato CCOO ha advertido de posibles movilizaciones en la provincia de Castellón ante la implantación de dos pruebas piloto de Correos vinculadas a un nuevo modelo de reparto, que, según la organización sindical, se está aplicando sin negociación previa.

En un comunicado, CCOO sostiene que estas pruebas no son una experiencia aislada, sino el primer paso de un cambio estructural diseñado a nivel estatal por la Presidencia y la Dirección de Correos, con el objetivo de extenderlo posteriormente al conjunto de las carterías del país.

El sindicato señala que este plan contempla varias fases y que, en una primera etapa, prevé la implantación de 71 pruebas piloto en toda España, nueve de ellas en la Comunitat Valenciana. En el caso de Castellón, CCOO advierte de que las dos pruebas anunciadas podrían afectar, en una fase posterior, a las 21 carterías de la provincia y a unos 350 trabajadores del reparto.

Según el sindicato, el denominado Nuevo Modelo Operativo implicaría cambios en los recorridos, los turnos y los centros de trabajo, y se estaría aplicando de forma unilateral, al margen de la negociación colectiva y sin una evaluación previa de sus consecuencias sobre el empleo y las condiciones laborales. CCOO denuncia además que el modelo introduce recorridos diarios variables y normaliza la no cobertura de ausencias.

“Esto no va de modernización ni de eficiencia, va de ahorro de costes, recorte de empleo y precarización del trabajo de reparto y del servicio público”, afirma el sindicato.

CCOO exige la paralización de las pruebas piloto y la apertura de una negociación estatal y advierte de que, si la dirección de Correos mantiene su planteamiento, recurrirá a la vía judicial y a la movilización sindical.