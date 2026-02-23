Benicarló acoge el I Congreso Nacional de la Alcachofa

Impulsado por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Alcachofa de Benicarló, la Fundación Caja Mar y el Ayuntamiento de Benicarló, este primer congreso cuenta ya con casi 100 personas inscritas.

“El interés que está despertando este congreso confirma la importancia estratégica de la alcachofa en nuestro territorio y en todo el sector agroalimentario. Seguimos contando con inscripciones abiertas y esperamos cerrar el plazo con una cifra aún mayor”, ha señalado Víctor Morera, presidente del Consejo Regulador de la DOP Alcachofa de Benicarló, quien ha destacado también la buena acogida de productores, técnicos, investigadores y profesionales que se darán cita este fin de semana en Benicarló.

El congreso se enmarca dentro de los actos de la XXXIII Fiesta de la Alcachofa de Benicarló y se presenta como un foro de referencia para abordar de forma completa los retos y las oportunidades de un cultivo estratégico, desde la producción en campo hasta la comercialización y el consumo

El director técnico del consejo regulador benicarlando, Nacho Lluch, ha explicado que, “entre los principales temas abordados se encuentran las nuevas tecnologías y agricultura de precisión para el cultivo de la alcachofa, con ponentes que ofrecerán una visión sobre la digitalización del campo, mientras que expertos en mejora genética y fitosanitaria analizarán las estrategias frente al cambio climático y el manejo sostenible de la producción”. Pero, además, el valor nutricional y los beneficios para la salud del producto, vincularán ciencia y gastronomía en otra de las sesiones.

La comercialización, tendencias de consumo y la transformación industrial de la alcachofa para analizar oportunidades de mercado será otra de las conferencias previstas. Lluch también ha destacado la mesa redonda sobre el valor de las figuras de calidad y su impacto en el mercado, que contará con la participación de representantes de otras denominaciones e iniciativas sectoriales.

Por su parte, el secretario del Consejo Regulador, Guillermo Edo Barreda, ha resaltado que “el programa combina investigación, innovación, experiencia productiva y mirada de mercado, lo que permitirá a los asistentes obtener una visión global del cultivo”.

Finalmente, el Consejo Regulador ha querido subrayar el apoyo recibido por parte de los patrocinadores y entidades colaboradoras que han hecho posible el congreso. “Queremos agradecer sinceramente a todos nuestros patrocinadores su implicación con este proyecto. Sin ellos no sería posible organizar un evento de este nivel”, ha afirmado el presidente Víctor Morera.

La primera jornada del I Congreso Nacional de la Alcachofa se celebrará en el emblemático Magatzem de la Mar de Benicarló con sesiones de mañana y tarde, y en su clausura está prevista la participación del conseller de Agricultura de la Generalitat Valenciana, Miguel Barrachina. Una visita a campo el sábado por la mañana abrirá la segunda jornada, que concluirá con un almuerzo que favorecerá el intercambio de conocimiento entre profesionales de todo el país.