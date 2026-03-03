Begoña Carrasco reivindica la inclusión en el acto del Día Mundial de las Enfermedades Raras

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha afirmado este martes que “lo raro no es la enfermedad, lo raro no son las personas. Lo raro es que permitamos una discriminación que sufren 3,4 millones de españoles, eso sí es raro”, durante su intervención en el acto central del Día Mundial de las Enfermedades Raras.

El evento, organizado por la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) bajo el lema “Porque Cada Persona Importa”, se ha celebrado en el Auditorio y Palacio de Congresos de Castellón y ha estado presidido por la Reina Letizia , con la asistencia de cerca de 500 personas.

En su discurso, la alcaldesa ha señalado que intervenía “en nombre de una ciudad orgullosa de sus 775 años de historia a orillas del Mediterráneo” y ha destacado el significado de la palabra superación. También ha citado a la escritora Carmen Martín Gaite y su novela Lo raro es vivir para subrayar que “no existe vida sin muerte, ni salud sin enfermedad”.

“Somos una creación única en el universo”, ha añadido, antes de insistir en que la discriminación que sufren millones de personas con enfermedades raras es lo que resulta verdaderamente inaceptable.

El acto ha convertido a Castellón en epicentro nacional de la reivindicación por la equidad en el diagnóstico, la investigación y el tratamiento de estas patologías.