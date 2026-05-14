Becsa amplía su presencia en conservación de carreteras y supera los 4.400 kilómetros gestionados en España

Becsa, empresa de construcción integrada en Simetría Grupo, ha iniciado este mes de mayo un nuevo contrato de conservación y explotación de carreteras en la provincia de Barcelona, reforzando así su presencia en el mantenimiento de infraestructuras viarias en toda España.

Con esta nueva adjudicación, la compañía ya gestiona ocho contratos para el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, además de otros servicios para comunidades autónomas y diputaciones, alcanzando más de 4.400 kilómetros de carreteras conservadas.

El nuevo contrato corresponde al sector B-02 de Barcelona, con una duración inicial de tres años, prorrogables por otros dos, y un presupuesto anual de 7,5 millones de euros. El servicio incluye la conservación de varios tramos de la A-2 y la B-40, además de la gestión de diferentes túneles de la red viaria catalana.

Durante este año, Becsa también ha incorporado nuevos contratos en La Rioja y Castellón. En la provincia castellonense, la empresa asumirá el mantenimiento de 261 kilómetros de la AP-7 dentro del sector CS-04, con una inversión anual superior a los 5 millones de euros.

La compañía mantiene además contratos activos en diferentes puntos del país como Valencia, Tarragona, Albacete, Aragón, Navarra, País Vasco y otras zonas de Castellón, donde desarrolla labores de conservación, explotación y mejora de carreteras.

En total, más de 650 profesionales trabajan actualmente en estos servicios, cuyo presupuesto global anual supera los 60 millones de euros.

Desde Simetría Grupo destacan que estas actuaciones tienen como objetivo garantizar unas infraestructuras seguras y eficientes, reforzando al mismo tiempo la experiencia y consolidación de la compañía en el ámbito de la conservación de carreteras. El grupo celebra además este año su 85 aniversario dedicado a la creación de infraestructuras y servicios para la ciudadanía.