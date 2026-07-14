Barrachina: "Seguiremos trabajando para que detrás de cada euro invertido haya un pueblo con más futuro"

La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, ha abierto hoy el Debate del Estado de la Provincia asegurando que el equipo de gobierno seguirá trabajando para que "detrás de cada euro invertido haya una oportunidad más, un servicio mejor o un pueblo con más futuro". Los partidos de la oposición -PSPV, Compromís y Vox- han aprovechado la sesión para criticar la gestión del PP al frente a la institución.

"Seguiremos mirando hacia delante porque es lo que nos pidieron los castellonenses. Hace tres años asumí un compromiso: escuchar, actuar y no dejar la palabra dada en un cajón, y en eso seguiremos trabajando", ha indicado Barrachina, quien ha añadido que han demostrado que la Diputación "ha recuperado su razón de ser, ha vuelto a ser la voz de los alcades, ha vuelto a ser una intitución útil, próxima y líder".

No obstante, ha subrayado que no se van a conformar, pues "Castellón tiene grandes retos", y por eso ha asegurado tener más ilusión que el primer día, "porque esta provincia tiene mucho futuro por escribir". "Vamos a seguir escuchando, recorriendo la provincia y defendiendo Castellón donde haga falta y vamos a seguir reivindicando hasta el último euro que le corresponde a la provincia", ha apuntado la presidenta de la institución provincial.

Barrachina ha manifestado estar con "la conciencia tranquila de quien asume un deber y no se limita a ocupar un cargo", y ha resumido el espíritu de los últimos tres años señalando que la Diputación "más que nunca está defendiendo los intereses de la tierra". "Castellón ha dejado de pedir permiso para crecer", ha dicho.

Así mismo, ha destacado las reivindicaciones que ha realizado tanto en Madrid como en la Generalitat Valenciana. "Castellón continúa avanzando con el menosprecio sistemático del Gobierno de España, que no aprueba Presupuestos Generales del Estado. Somos más pero recibimos lo mismo que hace tres años, lo que no es justo ni sufiente", ha añadido.

DEUDA

Barrachina también ha recordado la "deuda" del Gobierno central con Castellón, que, desde 2023, "supera los 130 millones de euros, y cuando se niegan recursos a una Diputación, se niegan recursos a los 135 municipios de la provincia", ha afirmado la presidenta de la Diputación, quien ha resaltado que el nuevo Hospital General se ha convertido en un proyecto que "marcará un antes y un después en la provincia".

Por otro lado, ha destacado el puerto, el aeropuerto, el turismo, las empresas familiares, el Plan Impulsa, el Fondo de Cooperación, la inversión en convenios singulares, la creación de nuevas líneas de subvenciones como la de demolición de edificios municipales, la de guardias rurales, la de transporte a demanda, la de catástrofes, la de actuación en medio natural, la de bienestar animal, la de defensa del territorio, la instalación de cámaras de control de tráfico en 115 pueblos, o el plan para mejorar o construir instalaciones deportivas.

Además, ha destacado la mayor dotación de recursos para el Plan de Empleo, el aumento de un 20 por ciento del presupuesto en bienestar social respecto a la anterior legislatura y la inversión realizada en materia de agua. Al respecto, ha anunciado que durante el proximo pleno del Consorcio Provincial del Agua se aceptará la solicitud de adhesión de 23 nuevos municipios.

La presidenta de la Diputación también ha puesto énfasis en la inversión "sin precedentes" en materia de carreteras, así como en los presupuestos "históricos" en turismo y en "la mayor incorporación de la historia de personal en el Consorcio de Bomberos".

Por su lado, el portavoz de Vox en la Diputación, Luciano Ferrer, ha indicado que se ha avanzado "poco" respecto a hace un año, "pues la carencias siguen superando a los éxitos", y la lamentado que la despoblación del interior es "gravísima". "Hay que exigir más soluciones y menos palabrería, pues la prioridad es mejorar la vida de nuestros vecinos", ha agregado.

"Casi nadie nos apoya, pues incluso ayudas que deberían de venir del PP tampoco nos favorecen. En infraestructuras nos vamos quedando atrás, el sector primario está abandonado a su suerte, en turismo cada vez ponemos más impedimentos a la hostelería, no sabemos vender nuestro patrimonio, en pesca seguimos igual o peor, la industria cerámica tiene que conseguir energía barata y, en sanidad, mantenemos repletas de inmigrantes, algunos sin haber cotizado nunca a la Seguridad Social, las salas de espera de centros de salud, emergencias y hospitales", ha manifestado.

CAMBIO DE PRIORIDADES

David Guardiola, portavoz de Compromís en la institución provincial, ha explicado que es "urgente" un cambio de prioridades. "Menos dinero para toreros y más para bomberos", ha dicho. "La visión casi triunfal del PP está muy lejos de lo que vive la gente de nuestros pueblos, con un gobierno que no ha escuchado a la gente", ha subrayado.

Guardiola ha criticado que Barrachina centrara su discurso en recuperar liderazgo, conseguir una Diputación abierta y alzar la voz para exigir lo que le corresponde a la provincia, puesto que "han confundido liderazgo con imposición y se han olvidado de abrir la institución y de atender los principales problemas de la ciudadanía". "Es urgente un cambio para escuchar a todas las personas y devolver la dignidad a las instituciones", ha asegurado.

El portavoz socialista, Samuel Falomir, ha afirmado que la provincia tiene un "enorme" potencial pero tiene una Diputación sin liderazgo, sin ambición y sin proyecto". "Se ha convertido en una institución de la autocomplacencia y la propaganda", ha expresado.

Falomir ha criticado la "confrontación permanente" con los bomberos durante esta legislatura, y la "desaparición del diálogo institucional", así como la "falta de conocimiento del territorio y la utilización de los convenios singulares, que se han convertido en herramiento de discreccionalidad política".

Finamente, el portavoz del PP, Héctor Folgado, ha manifestado que los socialistas están intentando proteger a Pedro Sánchez, mientras que los 'populares' dan "certeza y seguridad financiera a los ciudadanos". Ha defendido los convenios singulares para ayudar a los municipios y ha asegurado que los bomberos están mucho mejor de lo que estaban con el gobierno socialista. "Tenemos una oposición totalmente desnortada y nuestra gestión ha superado la suya a años luz", ha añadido.