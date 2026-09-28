Barrachina reclama más vivienda y medidas contra la inflación y sitúa a Feijóo como alternativa

La presidenta provincial del PP de Castellón, Marta Barrachina, ha defendido este lunes la necesidad de adoptar medidas para facilitar el acceso a la vivienda y contener el aumento del coste de vida. Sus declaraciones se han producido con motivo de la Junta Directiva Nacional del Partido Popular.

Barrachina ha señalado que «la vivienda no puede ser un muro para los jóvenes de Castellón» y ha apostado por construir más vivienda, promover suelo, aumentar la vivienda protegida, agilizar licencias y facilitar a jóvenes y familias el alquiler o la compra de su primera vivienda.

La dirigente popular ha asegurado que el PP dispone de un plan de vivienda con medidas dirigidas a favorecer la emancipación de los jóvenes y ha defendido que «sabemos cómo hacerlo».

Críticas a la evolución de los precios

Barrachina también ha centrado sus críticas en la evolución de la inflación y del precio de productos y suministros básicos. Según los datos que recoge la nota del PP, el IPC alcanzó el 4,3 % en agosto y los carburantes y combustibles registraron un incremento del 21,3 %.

La presidenta provincial del PPCS ha cuestionado la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez y ha afirmado que «cada día la cesta de la compra se encarece y los recibos de suministros básicos no paran de escalar».

Barrachina ha vinculado la solución de estos problemas a un cambio de Gobierno y ha reivindicado al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, como alternativa. «La solución llegará con las urnas y se llama Feijóo», ha afirmado.

La dirigente popular también ha reclamado la convocatoria de elecciones generales. «El único debate que moviliza hoy a España es cuándo Pedro Sánchez abrirá las urnas», ha señalado.