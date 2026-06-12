Barrachina destaca en Vinaròs más de 64 millones de euros invertidos en el norte de la provincia

La presidenta provincial del Partido Popular de la provincia de Castellón (PPCS), Marta Barrachina, ha defendido en Vinaròs el papel del norte de la provincia y ha asegurado que la zona “gana oportunidades con las inversiones y la gestión de los gobiernos del Partido Popular”.

Barrachina ha hecho estas declaraciones en una reunión comarcal con alcaldes, concejales y afiliados del partido, donde ha subrayado que el proyecto del PPCS “sienta bien al norte de Castellón y al conjunto de la provincia”, destacando el peso del Maestrat en las prioridades institucionales.

Durante su intervención, la dirigente popular ha puesto en valor la inversión de la Diputación de Castellón en la zona norte, cifrada en más de 64 millones de euros.

Según ha explicado, estos fondos se han destinado a mejorar servicios públicos, infraestructuras y apoyo a los municipios, con el objetivo de generar nuevas oportunidades y reforzar el desarrollo local.

Sanidad, dependencia y educación

Barrachina ha señalado actuaciones en el ámbito sanitario como la recuperación del mamógrafo del Hospital Comarcal de Vinaròs y la construcción del nuevo Centro Sanitario Integrado de Vinaròs, con una inversión de 8 millones de euros.

En materia de dependencia, ha destacado la puesta en marcha o impulso de centros de día y residencias, como el de Vistabella o el de Sant Mateu.

En educación, ha citado proyectos como el IES José Vilaplana de Vinaròs o el IES Joan Coromines de Benicarló, que avanza con la contratación de un centro temporal previo a su construcción definitiva.

La presidenta provincial ha defendido que estas inversiones responden a “hechos constatables” frente a lo que ha calificado como “propaganda” de otras formaciones políticas.

Críticas al Gobierno central por infraestructuras

En el apartado de infraestructuras, Barrachina ha criticado el estado de la N-232 a su paso por Morella y el desarrollo de la autovía A-7 entre Vilanova y Tarragona, proyectos que, según ha afirmado, permanecen “bloqueados” por el Gobierno de España.

Ha asegurado que estas actuaciones son clave para la vertebración del territorio y la conexión con Cataluña, y ha acusado al Ejecutivo central de mantener una “marginación” hacia el interior de la provincia.

Proyecto de cooperación interprovincial

La dirigente popular también ha destacado el proyecto Sense Fronteres, una iniciativa de colaboración entre Castellón, Tarragona y Teruel para mejorar servicios y defender intereses comunes.

Según ha señalado, este tipo de alianzas permiten avanzar en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos frente a la falta de ejecución de otras administraciones.

Barrachina ha concluido reafirmando el compromiso del PPCS con el desarrollo del norte de la provincia y con la ejecución de inversiones que, según ha defendido, “ya están transformando el territorio”.