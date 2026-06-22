El Ayuntamiento de Castellón renueva el firme del Camí de l'Obra con una inversión de 850.000 euros

El Ayuntamiento de Castellón ha finalizado las obras de renovación del Camí de l'Obra, una actuación que ha supuesto una inversión superior a los 850.000 euros y que, según el consistorio, da respuesta a una reivindicación histórica de los vecinos de la zona, donde no se había llevado a cabo una intervención similar en más de 40 años.

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, acompañada por la teniente de alcalde del Grau, Ester Giner, y el concejal de Infraestructuras, Sergio Toledo, ha visitado este lunes el vial coincidiendo con la recepción oficial de las obras.

Los trabajos han afectado a una superficie de cerca de 19.700 metros cuadrados en el tramo comprendido entre la ermita de Sant Francesc de la Font y la conexión entre el Camí de les Villes y el Serradal.

Además de la renovación del firme, la actuación ha incluido la instalación de biondas de protección vial revestidas de madera para favorecer su integración en el entorno de la Marjalería. También se han acondicionado las zonas destinadas a contenedores mediante estructuras del mismo material para reducir su impacto visual.

El consistorio destaca que las obras han concluido antes de la temporada estival, una época en la que este vial registra un elevado volumen de tráfico debido al incremento de desplazamientos hacia la zona litoral.

Esta actuación forma parte del Plan de Asfaltado municipal, que ha permitido intervenir hasta el momento en 13 caminos de la Marjalería. Entre ellos figuran la Mota derecha del Río Seco, el Entrador Pont de la Gallenca, el Camí La Coloma, el Camí Segon Canal, el Camí Moixeta, el Camí Pasparís, el Camí Bovar o el Camí Sol del Riu, entre otros.

Asimismo, el Ayuntamiento mantiene en ejecución nuevas actuaciones de asfaltado durante este mes de junio, con una inversión global de 300.000 euros. Los trabajos se están desarrollando en el Entrador La Marina, el Entrador 10 de la Segona Travessera, el Camí Donació y el vial de acceso a la dársena Sur, y está previsto que concluyan en los próximos días.