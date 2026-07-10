Ayuntamiento de Castellón y Generalitat reparten cerca de 200 kits contra el calor entre personas vulnerables

El Ayuntamiento de Castellón y la Generalitat Valenciana han puesto en marcha el reparto de cerca de 200 kits básicos contra el calor destinados a personas en situación de vulnerabilidad y sinhogarismo ante la actual ola de altas temperaturas.

La iniciativa ha comenzado en el Albergue Municipal de Castellón, gestionado por Cáritas, y permitirá distribuir estos recursos entre diferentes entidades sociales de la ciudad para que lleguen a quienes más los necesitan.

Los lotes incluyen botellas térmicas de agua, productos antimosquitos y gorras para facilitar la protección frente al calor. Además, este año se han incorporado gafas protectoras para el eclipse, al igual que en Valencia, y folletos con información y recomendaciones ante episodios de temperaturas extremas.

En el inicio del reparto han participado la concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Castellón, Clara Adsuara; la delegada del Consell en Castellón, Susana Fabregat; la delegada territorial de Bienestar Social, M.ª José Arquimbau; y el director de Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón, Francisco Mir.

Adsuara ha destacado que esta actuación permite “reforzar los recursos dirigidos a las personas más vulnerables, especialmente aquellas que no disponen de un hogar o de medios suficientes para protegerse de las altas temperaturas”. La edil ha recordado además que el Ayuntamiento ha incrementado este año el convenio con Cáritas hasta los 630.000 euros para mejorar el servicio del Albergue Municipal.

Por su parte, la delegada del Consell, Susana Fabregat, ha señalado que la Generalitat refuerza así su compromiso con la protección de las personas vulnerables ante situaciones de calor extremo. Según ha explicado, se trata de una respuesta coordinada con los ayuntamientos y las entidades sociales para garantizar prevención, recursos y acompañamiento a las personas en situación de sinhogarismo.

El director de Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón, Paco Mir, ha agradecido esta colaboración y ha señalado que los kits permitirán que las personas alojadas en el Albergue Municipal puedan disponer de agua fresca, protegerse del sol y afrontar con mayor seguridad los desplazamientos durante las horas de más calor.

Además del Albergue Municipal, los kits también se han entregado a la Fundación Salud y Comunidad y a otras entidades sociales de Castellón, con el objetivo de ampliar su alcance entre las personas que se encuentran en una situación de mayor riesgo durante la ola de calor.