El Ayuntamiento de Castellón destinará 400.000 euros a ayudas al alquiler para jóvenes menores de 35 años

La concejala de Vivienda del Ayuntamiento de Castellón, Ester Giner, ha presentado este jueves una nueva línea de ayudas al alquiler dirigida a jóvenes menores de 35 años, dotada con 400.000 euros. Según explicó, la convocatoria se aprobará “en pocas semanas” y tendrá como objetivo facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes con escasos recursos económicos.

Durante la rueda de prensa, Giner explicó que podrán solicitarlas jóvenes de entre 18 y 35 años empadronados en Castellón con una antigüedad mínima de tres años. Las subvenciones cubrirán hasta el 50% de la renta del alquiler o cesión de uso de la vivienda, con un límite de 800 euros mensuales por vivienda y de 400 euros en el caso de habitaciones.

Las ayudas serán aplicables a pagos realizados desde enero de 2025 y podrán concederse por un máximo de 12 meses. La concejala señaló que las solicitudes podrán presentarse previsiblemente entre junio y julio, una vez la convocatoria sea aprobada por la Junta de Gobierno y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

La responsable municipal indicó que el contrato de alquiler deberá tener una duración mínima de un año y que la vivienda deberá constituir la residencia habitual de la persona solicitante. También avanzó que las bases recogerán requisitos relacionados con el nivel de ingresos de la unidad de convivencia.

Durante su intervención, Giner afirmó que “esta está siendo la legislatura de la vivienda en el Ayuntamiento de Castellón” y animó a los jóvenes a acogerse a la convocatoria para facilitar su emancipación y el desarrollo de sus proyectos de vida.