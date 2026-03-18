El ayuntamiento de Castelló impulsa el comercio local con flores y descuentos por el Día del Padre

El Ayuntamiento de Castelló de la Plana, a través de la Concejalía de Comercio y Consumo, ha puesto en marcha una campaña especial con motivo del Día del Padre para impulsar el comercio local y apoyar a los vendedores del Mercado Central, actualmente ubicados de forma provisional en la plaza Santa Clara. La iniciativa también busca reforzar la visibilidad de las floristerías de la zona en un momento de transición.

La acción principal consiste en que todas aquellas personas que realicen compras superiores a diez euros este miércoles 18 podrán acudir a una de las cuatro floristerías participantes y, presentando su ticket, recibir una flor gratuita para regalar. Con esta propuesta, el consistorio pretende incentivar las compras en el comercio de proximidad y poner en valor el esfuerzo de los vendedores, tal y como ha destacado el concejal del área, Alberto Vidal.

Además, la campaña se complementa con una promoción online a través de la plataforma ComercioCastellon.es, que ofrece un 20% de descuento en pedidos a partir de 15 euros mediante el código PADRE20. La oferta estará disponible hasta el 22 de marzo y busca fomentar también las compras digitales, reforzando el vínculo entre comerciantes y ciudadanía en una fecha señalada.