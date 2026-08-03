AVA-ASAJA eleva a 40 millones de euros las pérdidas del sector agrario por el incendio de Castellón

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) estima que el incendio de Castellón ha provocado daños de entre 35 y 40 millones de euros en el sector agrario. Según una primera valoración de urgencia, el fuego ha afectado a más de 2.000 hectáreas de explotaciones agrícolas y ganaderas, además de colmenas, invernaderos e infraestructuras agrarias situadas tanto junto a zonas forestales como en barrancos por los que se propagaron las llamas.

La organización cifra en 18 millones de euros las pérdidas derivadas de la destrucción del arbolado y la reposición de las plantaciones, mientras que los daños en la producción actual y de futuras campañas ascienden a 10 millones. A ello se suman otros 9 millones en infraestructuras agrarias y 3 millones en perjuicios para la ganadería y la apicultura. Los cultivos más afectados son los cítricos, olivos, almendros, algarrobos y aguacates.

AVA-ASAJA ha valorado las ayudas aprobadas por la Generalitat Valenciana, aunque considera que son insuficientes y reclama al Gobierno nuevas medidas de apoyo para el sector agrario. Asimismo, insiste en la necesidad de reforzar la prevención de incendios, reclamando una gestión forestal más activa y la limpieza de los cauces por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) para evitar que los barrancos vuelvan a actuar como vías de propagación del fuego.