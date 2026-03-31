La Autoridad Portuaria de Castellón abre la XI edición de los Premios Faro

La Autoridad Portuaria de Castellón ha abierto la convocatoria para la XI edición de los Premios Faro PortCastelló, que se han consolidado como una cita ineludible en el calendario socioeconómico de la provincia. Los premios reconocen el desempeño excepcional, la innovación y el compromiso de empresas, instituciones y colectivos vinculados al puerto.

Los interesados ya pueden presentar sus candidaturas, que serán evaluadas por un jurado multidisciplinar compuesto por expertos en periodismo, empresa, universidad y administración pública. Esta edición incorpora una actualización del Reglamento de Distinciones Honoríficas aprobada por el Consejo de Administración, con el objetivo de reconocer no solo la excelencia operativa, sino también el vínculo con la sociedad castellonense.

Siete categorías para impulsar el puerto

Los Premios Faro cuentan con siete categorías que reflejan las nuevas orientaciones estratégicas de PortCastelló:

Faro de las Tradiciones y Cultura: reconoce iniciativas que fomenten la cultura local y las tradiciones portuarias.

Faro de la Trayectoria Empresarial: premia a empresas o profesionales con una dilatada trayectoria y que supongan un referente para la actividad portuaria.

Faro de la Innovación, Emprendimiento y Seguridad: valora proyectos innovadores, emprendedores o de mejora de la seguridad en el puerto.

Faro de la Protección Medioambiental: reconoce acciones que promuevan la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente en el entorno portuario.

Faro de la Igualdad y Compromiso Social: pone en valor proyectos que fomenten la inclusión, la igualdad y el beneficio social.

Faro de la Interacción Puerto-Ciudad: premia iniciativas que acerquen el puerto a la ciudadanía y fomenten su disfrute.

Faro de una Vida Portuaria: reconoce la trayectoria profesional y el compromiso de personas o entidades dedicadas al puerto a lo largo de su vida.

Además, se mantiene el Faro-Guía Extraordinario PortCastelló, la máxima distinción para méritos de impacto social excepcional, que incluye requisitos de honorabilidad para garantizar su prestigio.

Historia y tradición

Los Premios Faro se crearon hace once años con la vocación de poner en valor el capital humano y empresarial del puerto de Castellón. Desde entonces, han servido para visibilizar el papel de PortCastelló como motor económico de la provincia, con la tradicional gala de entrega como momento culminante de cada edición.