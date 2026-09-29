El Auditori de Castelló estrena su terraza como nuevo espacio para conciertos al aire libre

El Auditori de Castelló amplía sus espacios para la música en directo con la apertura de su terraza como nueva zona de conciertos al aire libre. La programación arrancará este jueves, 1 de octubre, a las 20.00 horas, con la actuación de la banda sudafricana BCUC, en colaboración con el ciclo de música independiente SONS.

El grupo, formado por siete músicos, combina géneros como el funk, el jazz, el hiphop y el punk rock con tradiciones musicales africanas. La formación cuenta con una trayectoria internacional y fue reconocida con el WOMEX Artist Award 2023, uno de los principales galardones vinculados a las músicas de raíz y del mundo.

La programación continuará el 7 de octubre, también a las 20.00 horas y con entrada libre, con la actuación del cantautor británico de folk acústico Rosegue Pans, conocido por sus letras introspectivas y un formato intimista influenciado por artistas como Nick Drake y Ben Howard.