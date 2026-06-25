El atletismo internacional vuelve a Castellón el 1 de julio con más de 300 atletas de 27 países

La Diputación de Castellón situará de nuevo a la provincia en el epicentro del atletismo con la celebración del XIII Gran Premio Diputación de Atletismo – XI Memorial José Antonio Cansino, que tendrá lugar el próximo 1 de julio en el complejo deportivo Gaetà Huguet.

La competición reunirá a más de 300 atletas procedentes de 27 países, junto a destacados nombres del panorama nacional e internacional, consolidando a Castellón como uno de los referentes del atletismo, según ha destacado el diputado de Deportes, Iván Sánchez.

El responsable provincial ha presentado el evento en el Palacio Provincial y ha subrayado la apuesta de la institución por la organización de grandes citas deportivas que contribuyen a proyectar la imagen de Castellón y a generar impacto en el conjunto del territorio.

Sánchez ha señalado que este gran premio supone una oportunidad para promocionar la provincia a nivel nacional e internacional, tanto como destino deportivo como por su capacidad organizativa e infraestructuras.

Asimismo, ha afirmado que Castellón es “el mejor escenario deportivo del Mediterráneo”, destacando el papel de los clubes deportivos y, en especial, del Facsa – Playas de Atletismo de Castellón en la consolidación de esta competición.

El diputado ha agradecido su implicación en la organización de una prueba que nació como homenaje al entrenador José Antonio Cansino y que se ha convertido en una cita consolidada dentro del calendario atlético.

Durante la presentación también se han dado a conocer los detalles del Campeonato de España Sub-18, que se celebrará en Castellón los días 4 y 5 de julio y reunirá a algunas de las principales promesas del atletismo nacional.

La Diputación ha animado a la ciudadanía a asistir a estas competiciones en el Gaetà Huguet para disfrutar de un evento deportivo de primer nivel y poner en valor el potencial de la provincia en el ámbito del atletismo.