Ateneu Castelló impulsa el primer CRAPS de la Comunitat Valenciana para personas con daño cerebral

Castelló avanza en la creación de un nuevo centro para personas con daño cerebral adquirido. Ateneu Castelló ha iniciado las obras del Centro de Rehabilitación de Autonomía Personal y Participación Social, conocido como CRAPPS, que será el primero de estas características en la Comunitat Valenciana.

La consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat, ha visitado las obras y ha destacado la importancia de este nuevo recurso, que podrá atender a más de 200 personas a lo largo del año. "Hoy es un día muy importante porque las obras ya están iniciadas", ha señalado Albalat, quien ha explicado que el proyecto cuenta este año con una subvención de 750.000 euros de la Conselleria.

La consellera ha destacado que el centro es fruto de la colaboración entre las administraciones y Ateneu Castelló y ha defendido el papel de las entidades sociales en la puesta en marcha de este tipo de recursos.

"Damos la oportunidad de que asociaciones y entidades puedan, a través de estas subvenciones por concurrencia competitiva, comenzar y hacer realidad proyectos tan importantes y que se necesitan como este", ha afirmado.

Albalat ha explicado además que Ateneu Castelló podrá volver a optar a las ayudas de 2027 para continuar con el proyecto. El objetivo será completar las obras y posteriormente abordar el equipamiento del centro para poder autorizar su puesta en funcionamiento.

"Tendrán la oportunidad de volver a presentarse para terminar el proyecto, después para equipar, hasta que podamos autorizarlo y que, lo más pronto posible, sea una realidad", ha indicado.

Un centro para favorecer la autonomía

La presidenta de Ateneu Castelló, Amalia Diéguez, ha explicado que la entidad lleva trabajando en la atención a las personas con daño cerebral desde los años 90. Según ha señalado, en aquella época se creó en Castelló el primer centro de día de la Comunitat Valenciana especializado en daño cerebral y el segundo de España. "Fuimos pioneros en la atención al daño cerebral desde los años 90", ha destacado Diéguez.

La presidenta ha explicado que las necesidades de las personas con daño cerebral han evolucionado y que actualmente también existe un grupo de personas con secuelas más leves que pueden avanzar en su autonomía.

Por este motivo, Ateneu Castelló planteó la creación de un recurso específico que fuera más allá de la atención del centro de día.

"Hemos considerado que era necesario crear un recurso para promover esa autonomía, la integración social, la integración laboral y la estabilidad de las familias que se vean afectadas", ha explicado.

Diéguez ha señalado que la entidad ha trabajado junto a la Conselleria para conseguir que el CRAPPS se incorporara a la cartera de recursos públicos de la Comunitat Valenciana.

"Hemos luchado de la mano de la Conselleria para que la nueva cartera de recursos públicos incorporara este recurso", ha afirmado.

Según ha explicado, el CRAPPS ya está recogido en el nuevo decreto publicado y el siguiente paso ha sido conseguir un espacio físico para desarrollar este servicio.

Las obras durarán aproximadamente un año

Sobre los plazos, Amalia Diéguez ha indicado que la previsión es que las obras estén terminadas en aproximadamente un año. Una vez finalizadas, será necesario tramitar los permisos y autorizaciones correspondientes antes de que pueda comenzar la actividad.

Las obras del Centro de Rehabilitación de Autonomía Personal y Participación Social | gva

"Finalizar la obra será en un año y, a partir de ahí, tendremos que solicitar todos los permisos y las autorizaciones, y abrir será a lo largo del año que viene", ha explicado.

La presidenta de Ateneu Castelló ha señalado que la entidad también ha contado con el apoyo de otras administraciones locales para impulsar el proyecto y ha mostrado su deseo de que pueda ponerse en funcionamiento cuanto antes.

40 plazas concertadas en el centro de día

Durante la visita, la consellera también ha recorrido el centro de día de Ateneu Castelló, que cuenta con 40 plazas concertadas y una financiación de 508.000 euros.

Albalat ha puesto en valor la importancia de que las personas que necesitan este tipo de atención dispongan de un recurso estable que les permita trabajar en su autonomía personal.

"Para nosotros, el hecho de concertar plazas para estas personas que tanto lo necesitan y que todos los días tienen un lugar donde ir y tener más autonomía personal es algo muy importante", ha señalado.

La consellera ha destacado asimismo el trabajo que desarrolla Ateneu Castelló junto a las personas con daño cerebral adquirido y sus familias.

"Para nosotros es un placer y un orgullo trabajar de la mano de federaciones o de entidades como Ateneu Castelló que están al costado de las personas que más lo necesitan", ha afirmado.

Con la puesta en marcha del CRAPPS, Ateneu Castelló busca ampliar los recursos disponibles para las personas con daño cerebral adquirido y ofrecer una atención centrada en la autonomía, la participación social y la integración.