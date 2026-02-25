La Asociación contra el Cáncer reconoce a la sociedad de Castellón por una carrera de record

La Asociación Española Contra el Cáncer en Castellón ha celebrado el acto de reconocimiento a todos aquellos que han contribuido a lograr una histórica X Marcha contra el cáncer celebrada el pasado 8 de febrero. En su sede del Paseo Ribalta autoridades encabezadas por el concejal de modernización del Ayuntamiento de Castellón Francisco Cabañero y la diputada de Bienestar Social Marisa Torlá, colegios oficiales, hospitales, empresas, centros educativos, medios de comunicación, juntas locales, voluntariado, profesionales y miembros del consejo han compartido un acto que abría la presidenta de la Asociación, Marta Barriera, dirigiendo unas palabras a los asistentes con un guiño especial a la gerente, Salomé Esteller, por su contribución en estas diez ediciones.

Y es que este año se han batido todos los récords de asistencia con 7.000 participantes, más de 100 voluntarios y una recaudación cercana a los 80.000 euros. En esta edición, además, se ponía el foco en el cáncer infantil y el día de la mujer y la niña en la ciencia. Una celebración que pone el listón muy alto y que demuestra la solidaridad y el compromiso de una provincia en la lucha contra la enfermedad.

Entre las entidades que recibieron un recuerdo por su colaboración están las emisoras de Atresmedia radio en Castellón que cada año colaboran con la organización de uno de los principales modos de sustentar los servicios gratuitos que ofrece a los pacientes de cáncer y a sus familiares la Asociación Española Contra el Cáncer de Castellón.