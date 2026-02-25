Onda Cero Castellón recogió un galardón

La Asociación contra el Cáncer reconoce a la sociedad de Castellón por una carrera de record

Gracias a los 7000 participantes en la Carrera contra el Cáncer de Castellón se han recaudado cerca de 80.000 euros que servirán para ayudar en la investigación contra el cáncer

ondacero.es

Castellón |

La Asociación contra el Cáncer reconoce a la sociedad de Castellón por una carrera de record
La Asociación contra el Cáncer reconoce a la sociedad de Castellón por una carrera de record | onda cero

La Asociación Española Contra el Cáncer en Castellón ha celebrado el acto de reconocimiento a todos aquellos que han contribuido a lograr una histórica X Marcha contra el cáncer celebrada el pasado 8 de febrero. En su sede del Paseo Ribalta autoridades encabezadas por el concejal de modernización del Ayuntamiento de Castellón Francisco Cabañero y la diputada de Bienestar Social Marisa Torlá, colegios oficiales, hospitales, empresas, centros educativos, medios de comunicación, juntas locales, voluntariado, profesionales y miembros del consejo han compartido un acto que abría la presidenta de la Asociación, Marta Barriera, dirigiendo unas palabras a los asistentes con un guiño especial a la gerente, Salomé Esteller, por su contribución en estas diez ediciones.

Y es que este año se han batido todos los récords de asistencia con 7.000 participantes, más de 100 voluntarios y una recaudación cercana a los 80.000 euros. En esta edición, además, se ponía el foco en el cáncer infantil y el día de la mujer y la niña en la ciencia. Una celebración que pone el listón muy alto y que demuestra la solidaridad y el compromiso de una provincia en la lucha contra la enfermedad.

Entre las entidades que recibieron un recuerdo por su colaboración están las emisoras de Atresmedia radio en Castellón que cada año colaboran con la organización de uno de los principales modos de sustentar los servicios gratuitos que ofrece a los pacientes de cáncer y a sus familiares la Asociación Española Contra el Cáncer de Castellón.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer