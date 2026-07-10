Ascer sitúa el comercio de emisiones y la competitividad como retos del sector cerámico

La Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (Ascer) ha situado la defensa de la competitividad del sector ante la revisión del sistema europeo de comercio de emisiones (ETS) entre sus principales prioridades, junto al refuerzo de la interlocución institucional y la promoción internacional.

Según ha informado Ascer en un comunicado, estos asuntos han centrado la asamblea general ordinaria de la asociación, en la que también se ha hecho balance de la actividad desarrollada durante el primer semestre del año y se han presentado las principales líneas de actuación para los próximos meses.

En la reunión, los asociados han aprobado la memoria de actividades correspondiente al ejercicio 2025, así como las cuentas anuales y la ejecución presupuestaria.

Durante la clausura de la asamblea, el presidente de Ascer, Ismael García, ha afirmado que la asociación "ha consolidado su papel como interlocutor de referencia y como pieza clave en la defensa de los intereses del sector", una labor que, según ha señalado, requiere "perseverancia, constancia y determinación". Asimismo, ha asegurado que, ante los retos que afronta la industria, no van a "bajar la guardia".

García ha subrayado que mejorar la posición del sector en materia de comercio de emisiones seguirá siendo una prioridad para la asociación y ha defendido la necesidad de mantener un diálogo permanente con las administraciones y otros interlocutores para favorecer un entorno competitivo para las empresas.

Asimismo, ha indicado que la promoción internacional continuará siendo una de las principales líneas de actuación de Ascer durante el segundo semestre, con la preparación de una nueva edición de la iniciativa "Time of Spain" prevista para 2027, según el comunicado.