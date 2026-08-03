El apoyo profesional y familiar, clave para el éxito de la lactancia materna desde el nacimiento.

La lactancia materna es la forma de alimentación recomendada para el recién nacido por los beneficios que aporta tanto al bebé como a la madre. No obstante, las primeras semanas suelen estar marcadas por dudas y dificultades que pueden dificultar su instauración, por lo que el acompañamiento profesional y el apoyo del entorno resultan fundamentales para favorecer una experiencia positiva desde el inicio.

Los especialistas de los hospitales Vithas de la Comunidad Valenciana señalan que problemas como un mal agarre, las grietas, la ingurgitación mamaria o la percepción de producir poca leche son algunas de las dificultades más habituales durante los primeros días. En este sentido, subrayan la importancia de contar con información fiable y asesoramiento especializado para resolver estos obstáculos de forma temprana.

Entre los indicadores que permiten comprobar que la lactancia evoluciona correctamente destacan la frecuencia de las tomas, la adecuada ganancia de peso del bebé, el número de pañales mojados y la ausencia de dolor durante la lactancia.

Los profesionales también insisten en la necesidad de desmontar falsas creencias, como pensar que la producción de leche es insuficiente porque la subida tarda unas horas en producirse, interpretar que un bebé que demanda el pecho con frecuencia se queda con hambre o mantener horarios rígidos para las tomas.

Además de cubrir las necesidades nutricionales del recién nacido y favorecer su desarrollo, la lactancia materna contribuye a la recuperación de la madre tras el parto, ayuda a reducir el riesgo de determinadas enfermedades y fortalece el vínculo entre ambos. Los especialistas recuerdan que cada proceso de lactancia es diferente y recomiendan solicitar ayuda ante cualquier dificultad para facilitar su continuidad y mejorar la experiencia de las familias.