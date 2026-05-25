El aeropuerto de Castellón promociona en Bolonia su nueva conexión aérea con Italia

El aeropuerto de Castellón, en coordinación con Turespaña, celebrará el próximo 28 de mayo una acción promocional en Bolonia con motivo de la puesta en marcha de la nueva conexión aérea entre ambas ciudades. El acto servirá para presentar el destino Castellón ante profesionales del sector turístico italiano y coincidirá con el inicio de la ruta operada por Ryanair, que comenzará a funcionar el 1 de junio con dos frecuencias semanales.

El encuentro reunirá a agencias de viajes, operadores turísticos, medios de comunicación e influencers del área de Bolonia, además de representantes de la Consejería de Turismo en Milán y del aeropuerto de Bolonia.

Esta nueva conexión aérea contribuirá a reforzar los vínculos comerciales y empresariales ya existentes entre Castellón y Bolonia, especialmente en el ámbito de la industria cerámica, al tiempo que favorecerá la llegada de turistas procedentes del norte de Italia.

La ruta estará operativa hasta el 28 de septiembre, con vuelos los lunes y viernes. Además, el aeropuerto de Castellón estrenará ese mismo día una nueva conexión con Manchester, dentro de una programación que suma este año un total de 16 rutas regulares, la mayor oferta de vuelos de su historia.