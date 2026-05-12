El aeropuerto de Castellón logra su mejor abril histórico y supera los 32.000 pasajeros mientras amplía su red de rutas

El Aeropuerto de Castellón ha cerrado el mes de abril con 32.459 pasajeros, el mejor registro de su trayectoria en este periodo y un incremento interanual del 12 %, según ha informado la directora general de Aerocas, Raquel París.

París ha destacado que, por primera vez, el aeropuerto ha superado la barrera de los 30.000 pasajeros en un mes de abril, un hito que consolida la tendencia de crecimiento del tráfico aéreo en la instalación castellonense.

En el balance del primer cuatrimestre del año, el aeropuerto acumula 73.353 pasajeros, lo que supone un aumento del 15 % respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, según los datos facilitados por la gestión aeroportuaria.

La directora general ha subrayado que estas cifras confirman “el mejor inicio de año en la trayectoria del aeropuerto”, pese al contexto internacional marcado por la incertidumbre derivada de la guerra en Oriente Próximo.

De cara a la temporada estival, Raquel París ha avanzado la incorporación progresiva de nuevas rutas hasta alcanzar un total de 16 conexiones regulares. Entre las próximas aperturas destacan las conexiones con Asturias y Bilbao (Volotea), que regresan el 30 de mayo; Bolonia y Manchester (Ryanair), a partir del 1 de junio; Oporto (Ryanair), el 4 de junio; y Palma de Mallorca (Iberia-Air Nostrum), prevista para el mes de julio.

Estas nuevas rutas se sumarán a las diez que ya están operativas: Budapest, Cracovia, Berlín, Düsseldorf Weeze, Milán, Londres, Bruselas, Bucarest, Cluj y Madrid.

Además, el aeropuerto ha programado para este verano una operativa chárter que permitirá la llegada de hasta 2.700 turistas procedentes de Eslovaquia a partir de finales de junio, reforzando así la actividad turística en la provincia de Castellón.