El aeropuerto de Castellón se consolida como polo de atracción de la industria aeronáutica

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha puesto en valor los avances logrados por las startups participantes en el programa ESA BIC Valencia Región, la primera incubadora de empresas de la Agencia Espacial Europea en la Comunitat Valenciana. Gracias a este programa, las cuatro compañías han incrementado un 56 % su facturación, han multiplicado por seis la captación de inversión y han aumentado en un 50 % el número de empleados durante el último año.

Martínez Mus ha realizado estas declaraciones durante el acto de presentación de las empresas, celebrado en el aeropuerto de Castellón y que ha reunido a representantes institucionales, del tejido empresarial y del sector aeroespacial, así como a grupos inversores. En el encuentro también han participado el director general de Aerocas, Justo Vellón, y la gestora de Programas Europeos de la Agencia Espacial Española, María José Montilla, quienes han destacado el papel del programa como impulsor de innovación y desarrollo tecnológico.

La primera edición del ESA BIC Valencia Región cuenta con las startups Arkadia Space, Nax Solutions, Nerva Technologies y ODOS Technologies, especializadas en propulsión espacial, motores cohete y aplicaciones de datos satelitales para la agricultura y la sostenibilidad. Además de mejorar sus resultados económicos y de empleo, las empresas han alcanzado hitos relevantes, como el lanzamiento al espacio de un motor de Arkadia acoplado a un satélite. Aerocas ya ha puesto en marcha la segunda convocatoria del programa, que permitirá impulsar nuevos proyectos y consolidar el aeropuerto de Castellón como un polo de referencia del sector aeroespacial en la Comunitat Valenciana.