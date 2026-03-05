El aeropuerto de Castellón arranca 2026 con fuerza y aumenta un 22 % sus pasajeros en febrero

El aeropuerto de Castellón mantiene su tendencia al alza en el inicio de 2026. Durante el pasado mes de febrero registró 12.689 pasajeros, lo que supone un incremento del 22 % respecto al mismo mes del año anterior y el mejor dato histórico para febrero en la infraestructura.

La directora general de Aerocas, Raquel París, ha destacado que estas cifras confirman la evolución positiva del aeropuerto. En el acumulado de los dos primeros meses del año, la instalación ha contabilizado 24.809 pasajeros, un 17,7 % más que en el mismo periodo de 2025.

París ha subrayado que 2026 será un año especialmente relevante para el aeropuerto en términos de tráfico comercial, ya que se ha programado la mayor oferta de rutas regulares de su historia, con un total de 16 conexiones.

En este sentido, a finales de marzo el aeropuerto duplicará su actual oferta de rutas con la reactivación de cinco conexiones estivales operadas por Ryanair. El 29 de marzo volverán a operar los vuelos con Berlín y Budapest; el 30 de marzo se retomarán las rutas con Milán y Cracovia; y el 31 de marzo se reanudará la conexión con Düsseldorf Weeze.

Estas rutas se sumarán a las cinco que se mantienen activas durante todo el año: Bruselas, Londres, Bucarest, Cluj y Madrid.

Además, a finales de mayo está previsto que se recuperen las conexiones con Bilbao y Oviedo. En junio comenzarán a operar las nuevas rutas con Manchester y Bolonia, además de reactivarse la conexión con Oporto. Finalmente, en julio regresará la ruta con Palma de Mallorca.

Para este año, el aeropuerto ha programado la mayor operativa de su trayectoria, con alrededor de 2.400 vuelos regulares y más de 400.000 plazas ofertadas. El objetivo es superar el récord anual alcanzado en 2025, cuando la infraestructura cerró el ejercicio con 318.309 pasajeros.