27 projectes emprenedors mostren la seua evolució en la sessió intermèdia d’UJIStartup

Espaitec, Parc Científic i Tecnològic de la Universitat Jaume I, i la Càtedra INCREA han celebrat la sessió intermèdia del programa UJIStartup, una iniciativa que impulsa projectes emprenedors promoguts per membres de la comunitat universitària. En aquesta sessió, s'han presentat 27 propostes en fase de desenvolupament davant l'equip tècnic del programa i representants institucionals. Aquesta fase intermèdia permet revisar el recorregut realitzat abans d'afrontar l'etapa final del programa.
Durant la jornada, les persones participants han compartit l'evolució de les seues idees de negoci amb Marisa Flor, directora d'Innovació i Emprenedoria de l'UJI, i Juan Antonio Bertolín, director d’Espaitec, els qui han valorat l'avanç de cada projecte i oferit recomanacions de millora. El programa compta amb la col·laboració de SECOT Castelló (Sèniors Espanyols per a la Cooperació Tècnica), que acompanya als equips amb experiència i assessorament estratègic.
Projectes de la 9a edició d’UJIStartup
Els 27 projectes d'aquesta edició abasten una àmplia diversitat d'àmbits, des de la salut mental i el benestar fins a la sostenibilitat, la digitalització, el comerç o la innovació social. Entre les propostes centrades en el desenvolupament personal i emocional destaquen Agora/Studyfullnesss, Psynova, EmoLab Festival, 3life, Clean Notes i Co-live, que aposten per noves formes d'acompanyament psicològic, aprenentatge actiu i millora de la convivència.
En l'àmbit de la sostenibilitat i la transició ecològica, s'han presentat iniciatives com Tick Verde, Vestamesh, Vitarian, Aether-Shield, Vellbet Creations i Veltia, que aporten solucions per a sectors com la mobilitat, la construcció, l'eficiència energètica o l'organització d'esdeveniments responsables.
Des d'una perspectiva tecnològica, projectes com Land AI, Neoarse, Loopa, Influinfo i Stylio exploren aplicacions basades en intel·ligència artificial, digitalització audiovisual i ferramentes innovadores per a combatre la desinformació o modernitzar marques.
Quant a propostes enfocades al comerç i l'economia col·laborativa, s'han exposat iniciatives com Bybels, Trinova i RecurShare, que promouen la connexió entre oferta i demanda en nínxols específics, el suport al comerç local o l'ús compartit de recursos.
Altres aplicacions socials i d'estil de vida, com Enlaza2, Travel & Known, Luzzila, PuebloPlan, FreshWall i EcoDeck, incorporen propostes creatives en els àmbits de la mobilitat segura, el turisme experiencial, la gestió d'esdeveniments tradicionals o l'agricultura domèstica intel·ligent. També, el projecte Club Hípic Oropesa presenta una iniciativa educativa que promou el respecte cap als cavalls i la integració social.
UJIStartup
UJIStartup és el programa de creació d'empreses de l’UJI dirigit a membres de la comunitat universitària, de la qual formen part estudiants i resta de personal de la universitat i titulats en els últims vuit anys. La iniciativa ofereix formació intensiva orientada a la validació d'idees, disseny de solucions, prototipatge i consolidació de models de negoci viables, i acompanyament personalitzat. Aquest projecte compta amb el suport de la Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació.