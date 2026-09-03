Hallan muerto en su vivienda de Castellón a un hombre que podría llevar más de un mes fallecido

La Policía Judicial investiga las circunstancias de la muerte de un hombre de menos de 60 años cuyo cadáver fue localizado en una vivienda de Castellón, donde podría llevar más de un mes fallecido. Los vecinos dieron la voz de alarma a la administración de fincas después de detectar un fuerte olor procedente del inmueble.

El hombre vivía solo y, según los vecinos, padecía síndrome de Diógenes, una situación que se habría agravado tras el fallecimiento de su madre. Los residentes aseguran que era habitual verlo bajar a los contenedores y regresar después a su vivienda con bolsas de basura.

La comunidad de vecinos del número 111 de la Ronda Mijares no sospechó inicialmente que pudiera haber fallecido en el interior de la vivienda, ya que el hombre había estado ingresado recientemente en el hospital. Finalmente, el aviso por el fuerte olor permitió descubrir el cadáver y activar la investigación policial para esclarecer cuándo y cómo se produjo la muerte.