Viña: "Este Castellón siempre juega para ganar"

José Ignacio González Viña es historia viva del CD Castellón. No en vano el del Puerto de Santa María fue uno de los futbolistas que pertenece al selecto grupo de tres jugadores que ha conseguido dos ascensos a Primera con el CD Castellón. Y lo hizo en las temporadas 80/81 y 88/89 y, por ello, este pasado fin de semana fue homenajeado en Castalia en la previa del partido ante el Almería.

Quien fuera uno de los referentes albinegros en la década de los 80, analizó en La Tertulia Albinegra la eliminatoria de ascenso ante los andaluces: "Me gusta como juega este Castellón, siempre juega para ganar juegue donde juegue. Siempre creará ocasiones y dependerá de el acierto que tenga. El Almería tuvo uno y la metió. Sólo falta alguien que defina con mayor claridad"

"En el primer ascenso éramos muy jóvenes, pero había algunos veteranos, como Planelles, que eran muy buenos. Habían un grupo de jugadores de la casa que eran increíbles: Ibeas, Roberto Ribes... Ahora me gustaría tener que hubiera un poco más de entidad con gente de aquí, con más arraigo", recordaba. "La afición del Castellón ha mejorado con los años, ahora es increíble. Te sientes respaldado. Se merecen el ascenso"

Viña se mostró emocionado con el homenaje que se le brindó en Castalía este pasado fin de semana en Castalia junto a Pepín Ferrer y Juan Planelles: "Para mí es un orgullo estar con ellos, les tengo mucho respeto y cariño. Empecé en el viejo Castalia y fui el capitán cuando se estrenó el nuevo. Me impresiona ver el césped con el que se juega ahora y ver el campo lleno con tanta gente.

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