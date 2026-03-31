El Villarreal retoma el trabajo a la espera de sus internacionales

El Villarreal trabaja desde el lunes por la tarde con visitas a su vuelta a la competición frente al Girona. Los de Marcelino retomaron los entrenamientos sin sus ocho internacionales, quienes se incorporarán a la disciplina amarilla en los próximos días, una vez concluidos los compromisos de sus respectivas selecciones.

Seis de ellos aún tienen que jugar sus últimos partidos entre este martes y miércoles. Se trata de Pape Gueye, Nicolas Pepé, Renato Veiga, Alex Freeman, Tajon Buchanan y Tani Oluwaseyi. Los otros dos, Georges Mikautadze y Thomas Partey, ya concluyeron sus recorridos.

El encuentro liguero en Montilivi se jugará el lunes, por lo que el Villarreal tendrá margen para disponer de sus internacionales en el primero de tres partidos seguidos que tiene a domicilio.