CD CASTELLÓN

Brignani y Matthys mantienen al Castellón en la zona play off

Un gol del central italiano da un punto a los albinegros frente al Albacete

ondacero.es

Castellón |

Brignani celebra su gol en el Carlos Belmonte
Brignani celebra su gol en el Carlos Belmonte | LaLiga

El Castellón se mantiene una jornada más en zona de play off después de empatar a uno en el feudo del Albacete. Un gol de cabeza de Brignani cerca del descanso y las buenas intervenciones de Matthys en el segundo tiempo han permitido a los albinegros obtener un punto en el Carlos Belmonte.

Este resultado, unido a la derrota de Las Palmas en Eibar, hace que los de Pablo Hernández se mantengan sextos en la clasificación pese a acumular seis jornadas consecutivas sin victoria.

Los orelluts tienen ahora dos partidos seguidos en casa frente a Almería y Granada para intentar volver a la senda de las victorias.

En ambos encuentros seguirán siendo baja los internacionales Cipenga y Mabil, mientras que en el primero tampoco estará, por sanción, Gerenabarrena.

La buena noticia será la vuelta de Calatrava, que cumplió ciclo de tarjetas el pasado sábado.

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